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ムーンエイジデビルメント ネックストラップ ネックホルダー リング MAD
商品番号 L42836652099
商品名

ムーンエイジデビルメント ネックストラップ ネックホルダー リング MAD
ブランド名 ムーンエイジデビルメント
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。moonagedevilmentムーンエイジデビルメントの3wayリングネックストラップになります。サイズ平置き時全長約65cmストラップ全長約100cmジャンルはメンズアクセサリーにしておりますが、もちろん男女共用です。カラーブラックユーズドの為避けられないのですが、金具の部分同士が擦れ合う為、大きい方のリング部全体に細かい傷があります。可能な限り写真を載せておりますので、状態等はそちらから確認をお願い致します。先端のリングは脱着可能で違う場所につける事もできますし、単体で使用する事も可能です。こちらの方のリングには写真ではわかりにくいかもしれませんが、MADMoonageDevilmentの刻印があります。とても存在感のあるアクセサリーでカッコいいですよ☺︎他にも何か気になる点等ございましたらお気軽にコメント下さい。また、ユーズド品の為神経質な方のご購入は申し訳ありませんがご遠慮願います。よろしくお願いします☺︎
http://narcologia.ru/goods/shuttle3025.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly449384.html
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