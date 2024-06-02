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クリスチャンディオール☆長財布☆ヴィンテージ☆オールド☆男女兼用
商品番号 U27862460408
商品名

クリスチャンディオール☆長財布☆ヴィンテージ☆オールド☆男女兼用
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンディオールの長財布です。大手買取屋さんより購入の真贋鑑定済み、正規品です。古いお品ですが、全体的には目立ったダメージが無く、良好な状態です。正規品ですので、ご安心下さいませ。まずありえませんが、万が一、偽物の場合はご返品も可能ですので、お申し付け下さいませ。サイズは、縦→約10cm横→約18.5cmです。この機会に是非ご検討下さいませ☆
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