【送料込】★フェルナンデス　FR-75S（紺紫） サスティナー　超カスタム品

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FERNANDESフェルナンデスFR-75S（紺紫）サスティナーカスタム品を出品します。FR-75Sを一旦バラして、一から組立てました。かなり費用をかけたのですが、もったいない観点から、あまり使いませんでした。■カスタム箇所①センターピックアップとリアピックアップをSEYMOURDUNCAN(セイモアダンカン)/SSL-4Quarter-Poundに変更・センターかリアどちらかは、サスティナーの関係上、逆巻きを使用これにより、太くパワフルなミッドレンジと、明瞭な高域なサウンドが表現できます。正直、FERNANDESの純正と比べたら、パワーが全く違います。②ピックガードを一枚板から特注③ペグ、ブリッジ、ピン、摘みすべてGOTOH製のブラックパーツに変更（当初は、超ダサいゴールド）・特に、6枚目の写真はローラータイプを使用！チューニングは狂わないタイプ！④ヘッドをFERNANDES→G-CLUSTERという文字に塗装⑤ボリュームツマミをKillPotに交換（5枚目の写真押すと、音が途切れて、トリッキーな演奏ができます。）⑥フロントのサスティナーON時にブルーのライトマウント（7枚目の写真）（ライトの下の丸模様は、傷があった為パテで埋めています。）⑦フレット指版をエボニー風に黒に塗装（高級感満載）⑧フレット調整（現在90％以上有り）⑨リアカバーは、弦の挿入をしやすいよう加工（10枚目の写真）カスタム総額、人件費物品費合わせて40万円弱しました。特に塗装やザグリ加工、ピックガードの一枚板からの作成に出費動作確認済9枚目の写真にて若干傷があります。音楽をそろそろ卒業を考えており、仕事に集中しようかと思い、泣く泣く出品します。よろしくお願いいたします。NCNRN値引きでお願いします。オークションサイト（ヤ●オ●）でも出品します。落札された場合は、取り消しいたします。ご了承願います。