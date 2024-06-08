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ご覧頂きありがとうございます。篆刻遊印「在我尊」ありがとう「在我尊」の意味は我が存在することを尊ぶ＝あなたが存在することを尊びます。自分の命と存在に感謝＝あなたの命と存在に感謝します。青田石20×20×50箱付き篆書の持つ根源的な気風を壊さない気品あるオリジナル印の創作はもとより、古典を融合した芸術性のある新しい感覚のオリジナル印も創作致します。オーダーもお受けしています。あらかじめ作って販売しているものとオーダー品は価格が異なります。篆刻フルオーダー篆書・篆刻 間気庵 伊藤浥碩#落款印#書道#日本画#引首印#絵手紙#仮名#水墨画#yuseki#間気庵