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ゴジラ　ガシャポンHGX壱　コンプ　デストロイア　バーニングゴジラ
商品番号 H42609006430
商品名

ゴジラ　ガシャポンHGX壱　コンプ　デストロイア　バーニングゴジラ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴジラ　ガシャポンHGX壱バーニングゴジラデストロイア●ゴジラ1995●スーパーXIII●92式メーサー戦車●95式冷凍レーザータンク●93式自走高射メーサー砲●デストロイア幼体●デストロイア集合体上記の全7種コンプリート品です☺︎コレクションケースにて飾っていました。開封済みですが美品です！！少しバラして梱包します☺︎写真を確認の上購入宜しくお願いします^_^ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい(°▽°)
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