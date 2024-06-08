【C517】ヴィンテージ　企業ロゴ　トラッカー　キャップ　US買付

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#カオクロ_ハット【まとめ買い特典あり】3000円以上のキャップのまとめ買いの場合2個目を −500円【価格交渉について】・『値下げ交渉不可』→みなさま平等にそのように対応してます。ご理解お願いしますm(__)m・そのかわりに、週に何度か値下げしていきます。【カラー】ネイビー【状態】スベリに少し使用感。ほか、目立った傷汚れなし※usから買い付けた古着です。完品お求めの方、古着に不慣れな方、ご遠慮いただいています。【ヴィンテージキャップの取扱い】やさしく丁寧に扱ってください。※アジャスターバリバリっと外すと破損します。※バイザー70s,80sのバイザーは紙製が多いです。折り曲げたり濡らしたりしないようにお願いします。プラスチック製のバイザーは、曲げるとパキッと割れることがあります。【サイズ】調整可能 フリーサイズ ユニセックス頭周り 〜約60cm（スナップバック2つ留め）高さ 約10cm※日本人平均頭囲57-58cmのトルソーに被せて計測した結果です。【注意事項】★撮影環境、お手持ちのスマートフォンの画面により商品の色に若干の差があることご了承の上購入ください。★サイズについてもよくご確認ください。【以下、関連商品出品中】刺繍 パッチ ワッペン プリント 企業キャップダッドハット フィッシャーマントラッカーキャップ メッシュキャップ ダッドハット スポーツキャップ MildsevenマイルドセブンsevenstarセブンスターWinstonウィンストンBUDWEISERバドワイザーcoronaコロナKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレン サイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESロンハーマン長瀬智也 木村拓哉Challengerチャレンジャーキャリー 東洋エンタープライズchopper古着