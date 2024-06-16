ナイキ　エアジョーダン　フュージョン10

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商品詳細
NIKEエアジョーダン フュージョン1029cm一定期間使用しておりましたのでUSEDとしてご理解をお願いします。こちらは全体的に傷等ありますので、ご納得いただける方にお願いします。箱はつきません。
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