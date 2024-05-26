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レッドムーン　キーケース　財布
商品番号 O69478702377
商品名

レッドムーン　キーケース　財布
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDMOONのキーケースです。財布にも、小物入れにも使えます。2023年8月にAmazonにて新品購入しました。20,900円です。カラーはサドル（ナチュラル）です。キーケースは取り付け6連車のスマートキー収納やカード類など収められます。5日間使用しました。革製品ですので、使用に伴う傷などはございます。レッドムーンや革製品の特性をご理解の上、ご購入ください。
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