レッドムーン　キーケース　財布

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REDMOONのキーケースです。財布にも、小物入れにも使えます。2023年8月にAmazonにて新品購入しました。20,900円です。カラーはサドル（ナチュラル）です。キーケースは取り付け6連車のスマートキー収納やカード類など収められます。5日間使用しました。革製品ですので、使用に伴う傷などはございます。レッドムーンや革製品の特性をご理解の上、ご購入ください。