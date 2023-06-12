コックニー・リジェクツ　PUNK　オイ!　来日公演Tシャツ！

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お値段交渉お気軽にコメントしてください(*^^*)大きなお値下げは難しかもしれませんが、ぜひ、よろしくお願い致します(≧∇≦)/激レア!! コックニーリジェクツ の２０１０年来日公演の激レア!Tシャツです(≧∇≦)/大切に保管していた未使用 美品Tシャツです。黄色のTシャツがまたまた可愛いですね(*´∀｀)COCKNYREJECTSPUNK パンク オイ! Oi スキン セックスピストルズ SEXPISTOLSシド・ヴィシャス ラモーンズ シャム６９COBRA ラフィンノーズ ザ・スタークラブ ザ・スターリン ザ・ブルーハーツTHEBLUEHEARTS真島昌利ハイロウズHIGH-LOWSクロマニヨンズ甲本ヒロト ハードコア ハードロックストップ!!ひばりくん!江口寿史 興味ありましたら、ぜひ!よろしくお願い致します(*^^*)