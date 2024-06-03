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THE NORTH FACE 帽子 キャップ US限定 メッシュ 男女兼用通気性
商品番号 V43232664918
商品名

THE NORTH FACE 帽子 キャップ US限定 メッシュ 男女兼用通気性
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEMUDDERTRUCKER帽子キャップUS限定メッシュ男女兼用ワッペン通気性(OS)グレー180623-15定価7900円税込カラー···ブラックブランドTHENORTHFACE/ザ・ノースフェイス状態新品表示サイズUNISEXONESIZE※実寸サイズをご確認下さい。実寸サイズ衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。多少の誤差は予めご了承ください。高さ12cmつば7cm頭周り59~63cm素材CROWNFRONT:100%COTTONCROWNBRIM/BACK/SIDEPANEL:100%POLYESTERFRONTLINING:100%POLYESTER柄・色TNFMIDGREYHEATHER/GRPCHポイントアメリカ「THENORTHFACE」正規ショップにて購入いたしました（100％正規品ですのでご安心下さいませ）【US直営モデル】THENORTHFACE-MUDDERTRUCKER!・クラシックフィット・フロント「ハーフドームロゴワッペン」・バック「ハーフドームロゴタグ」・バック「調節可能なスナップバック付き」・6パネル構造・後頭部は通気性の良いメッシュ素材・男女兼用・スポーツやアウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用可能なアイテムです「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いております
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