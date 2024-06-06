アーバンリサーチ　小松マテーレ　セットアップブラック　新品未使用　L

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アーバンリサーチで購入した小松マテーレのセットアップになります。サイズはLで、色はブラックになります。ジャケットのタグは外してしまいましたが、いずれも試着しただけの新品未使用になります。不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。【以下、サイトの商品説明】小松マテーレ独自の加工でシボ感とシャリ味のある表情とふくらみのある風合いが特徴的なファンクショナルな1着。更には撥水加工を施すことで様々なシチュエーションでパフォーマンスを発揮する3シーズン対応可能なセットアップに。細すぎないリラックスフィットなシルエットもオールマイトなポイント。小松マテーレ1943年に石川県で創業。染色を基盤に多彩な事業領域をカバーする「化学素材メーカー」。海外のTOPブランドにも供給しているファッション・スポーツなどの衣料分野から、医療関連、建築建材関連、電材関連などの資材分野、さらには炭素繊維や超発泡セラミックス建材など環境共生素材を軸とした先端材料分野まで、幅広く事業展開。