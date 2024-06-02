専用　ベル、チェーンセット売り！

LONEONESのクレーンベルキークラプスM、1ルビー、1サファイアです。かなりレアな商品で、通常販売はなく、オーダーで頼んだ際に、ルビー、サファイアを入れてもらってます。オーダーすると約、半年ほどはかかると思います。ロンワンズのベルで、クレーンベルのキークラプスは、かなり人気のベルです。音色もかなり良く、ルビー、サファイアも入っててめちゃくちゃ気にってたベルですが、金欠のため、泣く泣く出品します。使用頻度もかなり少なかったため、状態は新品と変わらないくらい良いと思います。金欠じゃなければ絶対に売らないほど、かなり気にってました。ルビーとサファイアの宝石が入ってることで、かなり目立ちますし、より高級感もでます。ロンワンズのクレーンベルのキークラスプ自体、ギャランティーカード付きで中古で出回ることがほぼ少ないのですが、こちらのベルは、それにプラス宝石入りなんで、中古で出回ることはないと思います。めちゃくちゃレアなベルです。クレーンベルは、音色の差が激しいベルで、こちらのベルは、かなり鳴るベルです。手で鳴らしてもかなり鳴りますが、歩いててもかなり鳴ります。周りからも音色が良いとかなり好評でした。ティアベルMsizeに近い音色ですね。クレーンベルの中では、トップクラスに鳴り響く音色だと思います。かなり気にってた商品なんで、出品迷ってて、この値段なら譲りたいなと思うので、値下げはしません。かなりレアなベルで、音色もかなり良く、状態も新品に近いくらい良いのでおすすめです。定価23万円程しますので、かなりお買い得かと思います。この機会にいかがでしょうか？定価/23万円付属品/ギャランティーカード、箱、巾着袋宝石/ルビー、サファイア材質/silver925LONEONESロンワンズレナードカムホートブラッディマリールビーサファイア



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