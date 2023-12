C-21CLASSICSDREAMSSUNSETVINTAGEcap★レアなニューエラや他ブランドも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage【重要事項】出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンでお送りしますので、購入前にメッセージお願い致します。THECLASSICSはYUPOONG社の中でも、1980年代のヴィンテージを再現したライン。YUPOONG社がパテント(伸びない生地)以外の帽子を販売するときに使うコレクションで、フラットバイザースナップバックタイプのファッション性の高いアイテムです。このスタイルで“ミッシェル\u0026ネス”、“スターター”などのCAPブランドが大ブレイクし、YUPOONG社は特殊技術によるCAPの他にもデザイン性・品質の高い製品をリリースすることが出来ると、世界中から注目されています。レッドにゴールドという配色がいい感じ。状態は、使用感もさほど無くキレイ。サイズはスナップバックにて調節可能。#ref2020vintage#yupoong#cap#キャップ#classics#dreams#sunset#vintage



C-21 CLASSICS DREAMS SUN SET VINTAGE cap



C-21 CLASSICS DREAMS SUN SET VINTAGE cap



C-21 CLASSICS DREAMS SUN SET VINTAGE cap



C-21 CLASSICS DREAMS SUN SET VINTAGE cap



Sunset.Vintage.Flex GOLD SNAPBACK CAP



Sunset.Vintage.Flex GOLD SNAPBACK CAP



1952 Vintage Retro Sunset Limited Edition



Sunset.Vintage.Flex GOLD SNAPBACK CAP



Best Songs of 1983



あなたにめぐり逢うために【CD】 | 竹内美樹 | UNIVERSAL MUSIC STORE



Women Want Me Fish Fear Me Trucker Hat Summer Mesh Cap Trucker Baseball Cap for Men Women



Women Want Me Fish Fear Me Trucker Hat Summer Mesh Cap Trucker Baseball Cap for Men Women



ウタの歌 ONE PIECE FILM RED【CD】 | Ado | UNIVERSAL MUSIC STORE



Sunset.Vintage.Flex GOLD SNAPBACK CAP



Dr Sleep Steven King Movie Rose the Hat Style Leather Top Hat ...