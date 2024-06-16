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バズリクソンズ 記念リング リング 指輪 17号 BR02745　新品
商品番号 K23990728964
商品名

バズリクソンズ 記念リング リング 指輪 17号 BR02745　新品
ブランド名 バズリクソンズ
特別価格 税込 21,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BR02745新品未使用品定価75900円17号交渉による値下げはしません。購入したが思っていたのと違うため出品しました。スターリングシルバー925ストーン:シンセティックストーン(人工宝石・サファイヤ）東洋エンタープライズのブランドBUZZRICKSON'S-バズリクソンズ-記念リングの発祥はカレッジリングにルーツを持ち、1835年、米陸軍ウエストポイント士官学校の卒業有志が同期の証としてお揃いの指輪を作ったのが起源です。その伝統は米軍士官学校と交流のあった米東部アイビーリーグの大学で大流行し、現在では全米規模の大学で習慣となっています。米国のプロスポーツのみならず、日本のプロ野球、サッカーのJリーグ、バスケット、アメリカンフットボールにおいても優勝チームの記念としてチャンピオンリングが作られています。バズリクソンズの30周年リングは、その日本プロスポーツのチャンピオンリングと有名大学のカレッジリングを手掛ける確かな技術を持つメーカーに制作を依頼し、地金はスターリングシルバー925、センターストーンには、バズリクソンズのブランドカラーを彷彿させるサファイヤ（シンセティックストーン人工宝石）が起用されています。古典的な金型にシルバーを鋳造後、熟練職人によって一つづつ手彫り、研磨、黒美仕上げの工程で作成されています。材質...シルバーカラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/competitive875481.html
http://narcologia.ru/goods/Persia831388.html
http://narcologia.ru/goods/moisture834369.html
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