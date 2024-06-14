TAKAHIROMIYASHITA The Soloist.ソロイストブレス L

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商品詳細
【ブランド】TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst.（タカヒロミヤシタザソロイスト）【品名】boneshapeedcarabinerbraceletボーンシェイプドブレスレットシルバー【対象】メンズ【表記サイズ】‐【実寸】手首周り：21センチ幅：34.9ミリ重さ：67.5グラム【素材表記】シルバー925【原産国】表記無し【カラー】シルバー【商品状態】使用感有り細かなキズ有り貴重なので出品を迷っております。急に取り下げる可能性もございますのでお早めにご検討ください。必ずご理解いただいた上で、ご購入お願いします。貴重なので出品を迷っております。急に取り下げる可能性もございますのでお早めにご検討ください。必ずご理解いただいた上で、ご購入お願いします。
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