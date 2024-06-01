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- 定価4.6万+税 新品 J.PRESS ジェイプレス ハリントンジャケット L
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商品詳細
定価4.6万+税新品J.PRESSジェイプレスハリントンジャケットサイズLベージュ未使用品タグ付きスウィングトップ上質人気230230【商品の説明】商品名:ハリントンジャケットスウィングトップブルゾンアウターブランド・メーカー:J.PRESSジェイプレスサイズ:L肩幅:46.0cm身幅:57.5cm着丈:68.0cm袖丈:66.0cm素材:表地コットン63%ポリエステル35%ポリウレタン2%裏地コットン【商品の状態】使用状況:10中10新品未使用のお品でございます。お探しだった方は是非。【その他】不明点はご質問ください。
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