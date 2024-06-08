最終値下げoff-white レアカラー　コインケース　ウォレット

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商品詳細
カラー···ブルーお値引き検討しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。off-whiteオフホワイトのコインケースです。お札も二つ折で結構入ります。見かけないレアカラーです使用期間は短いので全体的に目立つ傷汚れはありませんが4枚目写真が若干シワがありますチャック部に薄い汚れあります
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