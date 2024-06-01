YAMAHA MOTION MB-Ⅲ B モーション

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。YAMAHAMOTIONMB-ⅢBです。数年前、中古で購入し、しばらく使用していましたが、現在はずっと使用してなかったのでお譲りいたします。状態は、全体的に擦り傷、えぐれ、塗装の剥がれ、欠けがございます。写真でご確認ください。10枚目の写真に写ってるものが付属します。ベース素人ですので、弦の張り、チューニング等一切しておりません。ご了承ください。
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