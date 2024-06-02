THE NORTH FACE ザノースフェイス　デナリジャケット　XL

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【商品名】ザノースフェイス デナリジャケット 【サイズ表記】XL【サイズ実寸】肩幅:62cm身幅:67cm着丈:66cm袖丈:75cm自己採寸のため、若干の誤差はご了承ください。【状態】USEDということをご理解いただいた上で、ご購入をお願い致します。古着の特性上、わずかな汚れやシミ等による返品、返金、交換は出来かねます。少しでも気になる点やお気付きの点が御座いましたら必ずご連絡下さい。#アメリカ#アメリカ製#USA#USA製#madeinusa#90s#90年代#80s#80年代#70s#70年代#古着#アメリカ古着#vintage#ヴィンテージ#Tシャツ#Tshirt#ヴィンテージTシャツ#ART#アートTシャツ#バスキア#GAP#oldGAP#ギャップ#オールドギャップ#リンガーt#リンガー#リンガーtシャツ#DKNY#Colombia#コロンビア#THENORTHFACE#ザノースフェイス