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ワイルドスワンズ　ウェイブ　フルグレインブライドルレザー　ロンドンカラー
商品番号 W74112039020
商品名

ワイルドスワンズ　ウェイブ　フルグレインブライドルレザー　ロンドンカラー
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にこちらで購入したWAVEのロンドンカラーになります。前所有者はC.O.U.というお店で購入されたようです。・水シミ・ボタン周りにソバかすのようなシミ・ボタン裏に青サビのようなもの・全体的に引っ掻きキズが見られます。詳しくは画像を参考にしてください。付属品は画像の通りです。
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