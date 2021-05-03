ワイルドスワンズ　ウェイブ　フルグレインブライドルレザー　ロンドンカラー

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商品詳細
数年前にこちらで購入したWAVEのロンドンカラーになります。前所有者はC.O.U.というお店で購入されたようです。・水シミ・ボタン周りにソバかすのようなシミ・ボタン裏に青サビのようなもの・全体的に引っ掻きキズが見られます。詳しくは画像を参考にしてください。付属品は画像の通りです。
http://narcologia.ru/goods/injure726967.html
http://narcologia.ru/goods/reboot436436.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney922549.html
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