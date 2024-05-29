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NIKEジョーダン
商品番号 E36196783424
商品名

NIKEジョーダン
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,484 円
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商品詳細

メインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)　履かなくなったので出品します4〜5回履きました目立った傷や汚れはありません
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