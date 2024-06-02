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ナンバリング デザイン　old school 厚手Tシャツ
商品番号 K38818109457
商品名

ナンバリング デザイン　old school 厚手Tシャツ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名vintageナンバリングoldschool厚手Tシャツchampionチャンピオンのバータグをサンプリングしたデザインです平置き採寸肩幅約42cm着丈約62cm身幅約47.5cm袖丈約21.5cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhideptnoilLochieロキエlawgyy2kMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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