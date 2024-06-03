【ルイヴィトン】ポルトフォイユ・ツイスト パッチ エピ 長財布

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商品詳細
⭐️【Louisvuittonポルトフォイユ・ツイスト】⭐️状態ランク【SS】未使用に近いLV金具に小傷あり(ほとんど分かりません)［サイズ］約W19×H10cm［付属品］保存箱/保存袋［素材］エピレザー【シリアル(製造番号)/品番】TN3148/M63456【購入場所】古物業者競市／セリ会場／正規店【購入時期】2023年9月 仕入れ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－☆出品商品はすべて鑑定済み100％正規品となります。☆商品の状態は細かくお写真にてお載せしてあります。画像をご確認いただきご判断のほどよろしくお願いいたします。ご購入にあたりご質問やご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。☆他サイトでも掲載中の為、予告なく出品を取り消す事も多いです。ご了承下さいませ。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－主にルイヴィトンの買取\u0026販売に力を入れていますが、他にもHERMES、CHANEL、などの高級ブランドも出品致しております。ぜひ当SHOP『PETITCAFETOKYO』にお立ち寄りいただけましたら幸いです♪＊日本流通自主管理協会の正会員企業で安心。店内すべて本物・正規品です。管理番号K164#PetitCafeのLOUISVUITTON#PetitCafeの長財布カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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