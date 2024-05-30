【極美品】セリーヌ　マカダム柄　総柄　ゴールド　イエロー　ネクタイ

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商品詳細
カラー···イエロー柄・デザイン···その他☆ブランドセリーヌ☆カラーゴールド イエロー☆デザインマカダム柄 総柄☆素材シルク100%☆サイズ剣先：9.0cm（素人計測）☆状態美品☆付属品箱等の付属品はございません。ネクタイのみとなります。✅自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。✅全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。✅必ず画像を見てご判断下さいますようお願い致します。✅発送時の織りじわがつくかもしれませんが、ご了承願います。
http://narcologia.ru/goods/stair567300.html
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