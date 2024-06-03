大人気.上質.最高級【HERMES】ハイブランドネクタイ　エルメス hrm252

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ご訪問ありがとうございます。#ネクタイ販売マン ←タップ1837年にパリにて開業し、今なお世界中で憧れのブランドであり続ける【HERMES】からのネクタイ。最高級、鮮やかなデザインのエルメスを代表する一本です。剣先約9.0cm※あくまでiPhoneでの撮影ですので実物とは誤差がある場合もありますのでご容赦ください。柄・デザイン···プリント柄カラー···オレンジ・ブルー系スーツはネクタイで決まります。仕事や飲み会など、１ランク上のネクタイで人目を惹いていきましょう(^-^)【感謝のセット値引き】①２本セットで500円②３本セットで700円 値引きします！③４本セットで1000円５本以上でも、さらにもっと値引きします♪絞って検索出来る便利なタグ付き↓#ネクタイ販売マン#ネクタイ大好き#ネクタイ屋#エルメス#HERMES#ファッション#ブランド #ハイブランド #高級ブランド#おすすめ #入学式 #入社式 #スーツ #シャツ#ビジネス #結婚式 #二次会 #パーティー#フォーマル#9__________________________________________他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい__________________________________________※プロフィール一読お願いしますセット希望無ければ、即購入可能です