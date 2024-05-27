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新品未使用オフホワイトoff-white半袖TシャツXSガムテープアローズ
商品番号 F84982050348
商品名

新品未使用オフホワイトoff-white半袖TシャツXSガムテープアローズ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

off-whiteオフホワイトのTシャツです。farfetchにて購入の正規品。タグつき新品未使用。オーバーサイズシルエットで鮮やかなターコイズプルーの生地の前面にoffのロゴマーク入り。その上からこの商品の特徴でもガムテープを貼り付けたようなプリント。背面にもガムテープを貼ったようなプリントでアローズマークを表現しています。サイズ　XS素材　綿100%肩幅52cm身幅63cm着丈76cm袖丈22cm#offwhite#オフホワイト#ヴァージルアブロー袖丈···半袖カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/response826042.html
http://narcologia.ru/goods/flight788528.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly954784.html
新品未使用オフホワイトoff-white半袖TシャツXSガムテープアローズ-
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