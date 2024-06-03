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アンダーカバー UNDERCOVER 初期 松田優作 探偵物語 Tシャツ　90s
商品番号 E62926956428
商品名

アンダーカバー UNDERCOVER 初期 松田優作 探偵物語 Tシャツ　90s
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記が取れてますが、XLです。フロントに１箇所シミ有り。カラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋宜しくお願いいたします。ジョニオJONIO高橋盾裏原宿裏原ノーウェアラストオージー肩幅53身幅53着丈74
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