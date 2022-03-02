ワイルドスワンズ パーム PALM V2 別注 イングリッシュブライドル

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WILDSWANSワイルドスワンズPALMV2forBeginイングリッシュブライドルMADEINJAPANカラーB/EB/BK×EBT/ORG品番SP-PALMV2【新品同様】2週間ほどカバンに入れて使用しました。使用による目立たない小傷がある程度です。さらに汚れもなく、衛生的にも問題ないです。雑誌のBeginの別注なので物欲をそそる不必要なモノを削ぎ落とした洗練されたモデルです。あまり他と被らないです。ブランドを代表するレザーのひとつに選んでいるイングリッシュブライドルを使ったミニウォレット。北米の老舗タンナー・ウィケット＆クレイグ社のイングリッシュブライドルレザーで、採用しているのは5mm以上の厚みを誇る北米産アンガス牛の革。この重厚感のあるを人気モデルPALMV2に採用し、ビギン限定デザインで作ってもらったのが本作です。手のひらサイズの二つ折りで、スナップボタンを開くと、直ぐコインケースにアクセスでき、紙幣収納、カード室が効率よく、コンパクトに設置されています。ビギン別注では、コインケース内にあるベロ（仕切り）の色を明るいオレンジにチェンジ。コインとカードの仕切りが分かりやすく、ブラックの本体の差し色になっています。さらに、インラインでは本体外側にカードポケットがありますが、スリム化を優先してあえて外しました。結果、革の見た目も手触りも贅沢に堪能できるというメリットも。ビギンの別注限定モデルです!Ｗ10cmxＨ8.5cmxＤ3cm(若干の誤差はご了承下さい。)付属品）付属箱、コバ磨き財布形...二つ折り#WILDSWANS#ワイルドスワンズ#PALMV2#イングリッシュブライドルカラー...ブラック素材...本革