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205⭐️バーバリー　ベルト　メンズ
商品番号 F80123966474
商品名

205⭐️バーバリー　ベルト　メンズ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。バーバリーのベルトです。　【サイズ】全長　約106cm幅　　約3cm⚪︎サイズ等多少の誤差はご了承ください。⚪︎素人検品ですが、全体的にはとても綺麗な状態なんですが、クシャってなってるところがあります。（9枚目の写真参考）ただ、着用時には問題ないと思います。♡バーバリーのマークがチラリと見える感じが良い♡状態がいい⚠️こちらは古着ですので神経質な方はお控えください。⚠️照明により写真と実物で色が異なることがあります。ご了承の程よろしくお願いします。⚪︎質問等あればお気軽に連絡ください。#バーバリー#Burberry#ベルト#メンズ#ベルトメンズ#バーバリーズ#Burberrys
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