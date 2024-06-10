205⭐️バーバリー　ベルト　メンズ

ご覧いただきありがとうございます。バーバリーのベルトです。 【サイズ】全長 約106cm幅 約3cm⚪︎サイズ等多少の誤差はご了承ください。⚪︎素人検品ですが、全体的にはとても綺麗な状態なんですが、クシャってなってるところがあります。（9枚目の写真参考）ただ、着用時には問題ないと思います。♡バーバリーのマークがチラリと見える感じが良い♡状態がいい⚠️こちらは古着ですので神経質な方はお控えください。⚠️照明により写真と実物で色が異なることがあります。ご了承の程よろしくお願いします。⚪︎質問等あればお気軽に連絡ください。#バーバリー#Burberry#ベルト#メンズ#ベルトメンズ#バーバリーズ#Burberrys



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