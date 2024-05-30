90s MARIO vintage shirt スーパーマリオ レア

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90年代のヴィンテージシャツです。マリオのシャツは最近人気が出てきてますが、今回の商品はキャラクター×ロゴの入ったプリントのバランスの良い個体となります。白のベースなので使いやすいデザインとなっております。日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。古着女子ビッグシルエットユニセックス60s70s80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージビッグシルエットオーバーサイズ99