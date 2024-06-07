90s Mother Goose \u0026 Grimm Tシャツ マザーグースとグリム

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マザーグースとグリム(MotherGooseandGrimm)は、セカンドシーズンのグリミーとしても知られ、1991年にCBSで初公開されたアメリカのアニメテレビシリーズ。こちらは1990年代のMotherGooseandGrimmTシャツです。サイズ表記XL。素材はCotton100%。FabricMadeInUSASewnInJamaica。ONEITAボディ。コピーライト1991年。裾袖シングルステッチ。状態は、バック右袖に薄汚れ。その他、特に目立つ汚れやダメージの無い良いコンディション。平置き実寸着丈77cm(バック襟付け根より）身幅56.5cm(脇下)肩幅48.5cm袖丈15.5cm（脇下から袖先）多少の誤差はご了承下さい。海外のアーティスト、セレブの着用で価値の高まるアニメT、ムービーTシャツ。1991年放映年のコピーライト。当時のオフィシャル品。サイズもXLと好条件。お好きな方、お探しの方いかがでしょうか。この機会に是非検討ください。00s90s80s70s60s50s40s30susedvintageoldヴィンテージMotherGooseandGrimmTシャツマザーグースとグリムTheSimpsonsMickeyWaltDisneyFantasiaXLディズニーファンタジアMickeyミッキーマウスカーミットABug'sLifeバグズ・ライフトイストーリーSCREAMターミネーターTitanicタイタニックStarWarsスターウォーズ映画PulpFictionTheMatrixマトリックスFASHIONVICTIMAKIRA攻殻機動隊セーラームーン千と千尋の神隠し希少supremeアニメTキャラTUSA製PearlJamALIVEパールジャムバンドバンT古着90年代トラビストラヴィススコットTravisScottニルヴァーナNirvanaパールジャムナインインチネイルズスマッシングパンプキンズスマパンバンドリンキンパークバンドTプリントTアートTムービーTTee