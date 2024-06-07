新品未使用 ポロ ラルフローレン 虎 タイガー ベルト 茶 ブラウン ...

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バックルのタイガーが特徴のポロラルフローレンのベルトです。日本未入荷の海外限定品です。【商品詳細】◆カラー：ブラウン◆サイズ：バックル約7cmx6.5cm、ベルト約102cmx約3.8cm※素材や計る箇所により多少の誤差が生じる場合がございます。◆状態：新品未使用※アメリカのアウトレットで購入した正規品となります。※新品未使用ですが、撮影のため1度開封しています。※新品ではありますが、海外製のため細かな汚れ等がある場合があります。詳細は商品画像をご確認ください。●発送についてなるべく当日中に発送させていただきますが、翌日発送になる場合がございますのでご了承ください。3cm以内のものはポスト投函による発送になりますが、輸送ダメージが無いように発送致します。即購入ＯＫです。ポロラルフローレンPOLORALPHLAURENベルト虎トラタイガー