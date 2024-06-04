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商品詳細
HERMES本革ベルト全長114.5㎝ベルトの端からベルト穴まで最少86㎝〜最大102㎝、留め具からは84㎝〜100㎝幅約4cmエルメスらしいキャメルの本革ベルトで幅がやや広めで白のステッチも入っていてオシャレにカジュアルにも着こなせます。ベルト穴は7つで3つ目の穴だけ一度試しにはめただけでほぼ未使用のきれいな状態です。サイズは素人がメジャーで図ったものなので参考程度でお願いします。カラー···ベージュ素材···本革
http://narcologia.ru/goods/ramshackle617766.html
http://narcologia.ru/goods/recommended784590.html
http://narcologia.ru/goods/pompous449823.html
エルメス 本革ベルト
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