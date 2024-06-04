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エルメス　本革ベルト
商品番号 S69279178877
商品名

エルメス　本革ベルト
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 21,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMES本革ベルト全長114.5㎝ベルトの端からベルト穴まで最少86㎝〜最大102㎝、留め具からは84㎝〜100㎝幅約4cmエルメスらしいキャメルの本革ベルトで幅がやや広めで白のステッチも入っていてオシャレにカジュアルにも着こなせます。ベルト穴は7つで3つ目の穴だけ一度試しにはめただけでほぼ未使用のきれいな状態です。サイズは素人がメジャーで図ったものなので参考程度でお願いします。カラー···ベージュ素材···本革
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