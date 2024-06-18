【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　Tシャツ　白　L　バーバリー　242

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新品未使用タグつき。値下げ不可BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジのボックスロゴTシャツ。 価格17,600円【商品説明】フロントにチェック柄のプリントをあしらったTシャツ。アイコニックなクレストブリッジチェックをボックス型にプリントし、ロゴを掛け合わせた遊び心あるデザインになっています。【カラー】ホワイト【サイズL】着丈72身幅55.5肩幅50袖丈23.5※新品ですが自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。#トップス#Tシャツ#ティシャツ#ボックスロゴ#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE#URBANRESEARCHアーバンリサーチ#GROBALWORKグローバルワーク#LAKOLEラコレ#THESHOPTKザショップティーケー#GAPギャップ#ZARAザラ#Bershkaベルシュカ#BEAMSビームス#TKタケオキクチ#MKミシェルクラウン#BOYCOTTボイコット#RAGEBLUEレイジブルー#UNIQLOユニクロ#GUジーユー#RUPERTルパート#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ#nanouniverseナノユニバース#SHIPSシップス#HAREハレ#CIAOPANICチャオパニック#HIDEWAYSハイダウェイ#coenコーエン#PaulSmithポールスミス#FREDPERRY フレッドペリー#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド#MACKINTOSHマッキントッシュ42m柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋,冬