超希少 クリスチャンディオール ネイビー スーツ ダブル 銀ボタン 裏地総柄

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ご覧いただきありがとうございます！【商品】超希少クリスチャンディオールネイビースーツダブル銀ボタン裏地総柄の出品です。【サイズ】Lサイズ平置き(素人採寸:cm)ジャケット肩幅：48cm身幅：48cm袖丈：62cm着丈：79cmパンツウエスト：79cm股上：25cm股下：80cm総丈：105cm裾幅：22cm【カラー】ネイビー【商品状態】若干着用感がございますが、目立つ傷はありません。問題なく着用していただけるかと思います！気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。写真などもご希望がありましたら、随時お載せします！お値下げはできる限りお応えさせていただきます！即購入していただいても大丈夫です！