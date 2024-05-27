BARACUTA 「G9」 美品 バラクータ ブルゾン スイングトップ

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BARACUTA「G9」サイズ 34カラー ネイビーブルゾンスイングトップ原産国 英国JOURNALSTANDARDで購入した一着です。購入後2〜3回のみの着用なので、状態は非常に綺麗なのですが、サイズが少し小さいためこの度出品いたします。『バラクータ』の誇るマスターピース”G9ジャケット”は時代が経っても色褪せない作品ですので、末永くご愛用いただけると思います。※商品状態に関しましてはあくまでも個人的感覚ですので、ご理解の上気持ちの良いお取り引きをよろしくお願いいたします。※ご不明な点、お値下げ等のお問合せもお気軽にどうぞ。