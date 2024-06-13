ポールスミスロンドン×ロロピアーナ セットアップスーツ　ネイビー　ストライプ

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商品詳細
PaulSmith×LoroPianaロロピアーナセットアップスーツ ストライプcolorネイビー 紺素材 表地 ウール100%裏地 キュプラsize着丈76.5肩幅43身幅47袖丈59.5ウエスト37股上32股下73.5わたり幅26裾幅16平置き寸法、素人採寸ですので多少の誤差はご了承
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