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FANNYの二つ折り本革財布　レザー　ブラウン
商品番号 X47469671114
商品名

FANNYの二つ折り本革財布　レザー　ブラウン
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

傷等は少し目立ちますが、コレも本革ならではの味！まだまだお使い頂けます！購入金額は3万前後財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革
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