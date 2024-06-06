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- カステルバジャック マルセル コインケース 061611 ホワイト
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商品詳細
こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：マルセル コインケース商品コード：061611サイズ：横11cm×高さ7.5cm×マチ2cm色：ホワイト品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：コイン収納部×2差し込みポケット×2キーホルダー×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
http://narcologia.ru/goods/rebellion497978.html
http://narcologia.ru/goods/freezer856298.html
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