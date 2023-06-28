FENDI フェンディ リバーシブル ジッパー ジャケット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！ご了承ください。ご注文前に必ずプロフィール一読専用ページを作ってご購入頂きますと1000円割引となりますのでよろしくお願い致します。サイズ：M※素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。全サイズ在庫あります。気軽に質問をお願いします。状態：写真すべて実物になります注意！！！！！4-7日に発送する商品を設定するのに10日ほどかかりますが、たまに仕事の都合で発送が遅れることがありますので、理解して購入してください！！！【商品の状態について】新品未使用ですが撮影のため開封しました。並行輸入品として、海外をお取扱いしております。即購入OKです。早い者勝ちでお願いします。是非とも宜しくお願いいたします
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