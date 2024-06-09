新品　ニューバランス　26.0

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商品詳細
新品のタグ付き！ニューバランスメンズカジュアルシューズMSX70STONEBLUEDMSX70RCD●ニューバランスのクラシックランニングのDNAに快適なライド感を約束するFRESHFOAMを融合した「ALLDAYCOMFORT」モデル「MSX70」が登場。スリムでシャープなフォルムにクラシカルなデザイン要素と履き心地を高める最新テクノロジーを多彩に搭載したスエード/ナイロンアッパーをユニセックスサイズで展開。カラー：STONEBLUE素材：アッパー素材:天然皮革/合成繊維ソール素材:ゴム底サイズ：26.0㎝足幅：D(細身)定価：￥9,350※簡易包装の為にシューズ箱無しでの発送になります。
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