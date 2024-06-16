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00s France Paris キャップ レア　ヴィンテージ
商品番号 M80014613459
商品名

00s France Paris キャップ レア　ヴィンテージ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。★即購入歓迎！フォロー割実施中です！3000円まで→100円引き5000円まで→200円引き9999円まで→300円引き10000円以上→500円引き20000円以上→1000円引き【商品名】\u202800sFranceParisキャップ\u2028【商品の詳細情報】00sフランスパリキャップになります。エレガントでスタイリッシュなデザインに加え、ワインレッドの色合いが上品さを引き立てています。またパリやフランスの文字、エッフェル塔が刺繍されており一目でフランスのキャップだということが分かります。パリオリンピックの前にヴィンテージフランスキャップをゲットするチャンスです！\u2028\u2028◉色柄：ワインレッド\u2028\u2028\u2028◉状態：ヴィンテージキャップなので色褪せがございます。写真にてご確認ください。\u2028\u2028⚠︎あくまで個人での検品になります。\u2028最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。\u2028\u2028\u2028ご購入お待ちしております♪
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