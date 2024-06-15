DFF　シルバーリング　13号

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オールシルバー製のリングの表面に1～10のローマ数字を並べて立体的に刻印し、内側にDFFのロゴを入れたSQEX社公式のオフィシャルアイテムです。Silver925製。 デザイン自体は巷でよく見かける感じの数字が並んだだけのリングなので、内側のロゴを見なければ分かる人にしか分からないアイテム。カジュアルに推しを連れて外出したい時に身に着けるのが、きっと正しい使い方なのだろうと思います。 出品者が購入後に何度か着用していたもので、使用時に付いた細かな傷や経年によるシルバー製品特有の酸化くすみがあります。あくまで出品者がかつて使用していた中古品であることを御理解下さい。 専用化粧箱は処分してしまったため付属しません。 お迎えは、以上を御理解頂いた上で御検討下さいませ。 小物ですが高額品のためゆうゆうメルカリ便にて発送致します。 ※価格には送料や手数料、資材代を含みます。値引き交渉に関してはプロフの方を御参照下さい。【購入時の注意】 錦華鳥と暮らしています。品物を保管している部屋には連れ込んだことはありませんが、鳥アレルギーをお持ちの方は購入をお控え頂くか、上記を納得御了承頂いた上でお迎えを御検討下さいませ。 一度人の手に渡っている品です。購入後の返品には応じられませんので、神経質な方は御購入をお控え下さい。【検索用ジャンル】FINALFANTASYFFDFFディシディア