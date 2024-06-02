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- THE MOUNTAIN / Tシャツ コットン タイダイ 太極図 デザイン
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商品詳細
プロフィールも併せてご覧下さいませ。details:アニマルteeなんかでお馴染みのTHEMOUNTAIN。ブラックのタイダイに神秘的な雰囲気のグッドプリント。オーバーサイズでゆったりと。是非、ご検討下さいませ。color:ブラックfabric:100%コットンmodel:174cmsize:3XL※あくまで表記サイズになりますので、実際のサイズ感が大きく異なる場合がございます。商品情報のサイズ欄、及び以下に記載されております採寸データをご参照くださいませ。肩幅:70cm身幅:73cm着丈:89cm袖丈:23cm(多少の誤差はご容赦願います。全て平置きでの数値となっております。)condition:ピンホール、やや毛羽立った箇所有り(used品の特性上、その他細かな汚れ、キズ、におい等ある場合もございます。また、検品作業には万全を期しておりますが、見落としている場合もございます。ご理解の程宜しくお願い致します。)Tシャツプリントコットンタイダイ太極図ツリーマウンテン3XLブラック古着ヴィンテージアメリカ古着ユーロ古着中古Y2K古着屋#古着#デザイン古着#ヴィンテージ#THEMOUNTAINl'evisリーバイスwranglerラングラーRalphLaurenラルフラルフローレンpolosportポロスポーツL.LbeanエルエルビーンtommyhilfigerトミーヒルフィガーnauticaノーティカeddiebauerエディーバウアーchampionチャンピオンSTUSSYステューシーcarharttカーハートBANANAREPUBLICバナナリパブリックGAPギャップDKNYダナキャランGUESSゲスSAGHARBORサグハーバーanvilアンビルJERZEEZジャージーズfruitoftheloomフルーツオブザルームHANESヘインズGILDANギルダンRUSSELathleticラッセルアスレチックscreenstarsスクリーンスターhelthknitヘルスニットONEITAオニータ
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