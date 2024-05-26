TATRAS タトラス / WOMA ボアブルゾン ブラック 03

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◆ブランド2022AWTATRASタトラスWOMAウォマアウターブルゾンパーカーボア◆カラーブラック◆サイズ03（L）肩幅：53cm身幅：64cm袖丈：66cm着丈：73cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください◆素材表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%◆品番MTAT22A4790MTAT22A4790-L◆付属品無し◆状態ワンシーズン程度着用一般的なused品◆商品説明TATRASタトラスWOMAウォマ・ポケットはファスナーポケット・袖口、裾は伸縮性の素材でパイピング仕様・胸ポケットには別素材のナイロンを使ったファスナー付きのポケット・裏地にはメッシュ素材を仕様・サイズ感は少し丈を長めにしてジャストサイズのシルエットにしています