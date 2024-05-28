【大人気即完売】Paul Smith 蹄 ホースシュー 菅田将暉 三浦翔平

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大人気ブランドPaulSmithです！早い者勝ちになりますのでよろしくお願いいたします！上質なデザインでこれ一つで様になりますサイズ記載サイズ17号小傷ありますが使用に問題ないです質問などの対応しますのでよろしくお願いします。新品ではないので神経質な方は御遠慮下さい。またしっかり内容理解していただくこと前提に販売しますので返品は致しかねますのでご承知下さい。材質···真鍮カラー···シルバー