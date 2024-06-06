極美品✨刻印　ジバンシー　ヴィンテージ　ゴールドネックレス

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商品詳細
#サラの出品部屋この他にも商品を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)〇アイテム ジバンシー GIVENCHYゴールドネックレス金色 ゴールド◯付属品 ◯アイテム機能◯購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品◯シリアルナンバー○サイズ 幅0.7cm全長61cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態美品✨○カラー金 ゴールド○素材○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：0820-0820-0044-522こちらにも商品ございます。#サラの出品部屋
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