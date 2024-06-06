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HERMESシェーヌダンクルgm13
商品番号 B52529598625
商品名

HERMESシェーヌダンクルgm13
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 46,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔友達からもらって使わなくなったため出品します。サイズ:GM13素材:シルバー925他サイトにも出品してるので購入する前にコメントお願いします。
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