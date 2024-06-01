最終値下げ　Patagonia MARS LEVEL5 ソフトシェルジャケット

米軍のパタゴニアMARS(マーズ)のLEVEL5ソフトシェルジャケットになります。購入時からサイズタグ欠損しておりますが実寸からM-Longサイズと思われます。襟にはフードが収納されており、シェルは水を弾きますのでレインウェアとしてもお使いいただけます。状態については概ね美品ですが、神経質な方は慎重にご検討ください。着丈約83cm身幅約61cm古着ヴィンテージビンテージ90s00sアメリカ軍ミリタリーアウトドアECWCSPCUジップ・ボタン···ジップアップ



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