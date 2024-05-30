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【NIKE ナイキ】エアマックス97 ネオンカラー グラデ 28.5 スニーカー
商品番号 T30937703372
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【NIKE ナイキ】エアマックス97 ネオンカラー グラデ 28.5 スニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,879 円
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⭐️キレイでおしゃれなアイテムをあなたにお届け⭐️プロフィール確認でさらに特典あり‼️⭐️安心の返品保証しております❗️☆即購入大歓迎★送料無料☆匿名配送★フォロー割あり靴一覧→#そらSHOP靴サイズ→#そらSHOP靴28cm〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ブランドNIKE◆商品説明エアーマックス97AirMax97ローカットスニーカーランニングシューズ運動靴ci1503-001ネオンソウル　◆サイズ/28.5アウトソール全長：31アウトソール横幅：11ヒール高さ：3◆カラー◆コンディション【A】写真でも確認お願いします。つま先、サイドに薄く汚れ、少し使用感ありますが、まだまだ着用いただける商品です✨S：新品同様、ほぼ未使用品A：目立つ汚れなどなく、状態良好B：少し使用感あり、使用には問題ない状態C：かなり使用感あり、使用は可能D：難あり、リペア、クリーニングが必要〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。◆モニターの違いで色味に相違がある場合があります。◆状態は写真と説明文をしっかりと確認お願いします。◆ご購入前にプロフィールの確認お願いします。◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜他にもいろいろ出品しております。スニーカー・サンダル・ブーツ、パンプス・ミュール・モカシン、ローファー・フラット・バレエ・などなどよろしければ一度ご覧ください♪#そらSHOP靴#そらSHOP商品一覧W1046.39.0068%
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